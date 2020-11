Valdilana, stanziati 23mila euro di contributi per associazioni sportive: “Segnale concreto di speranza”

Valdilana ha stanziato 23mila euro di contributi alle associazioni sportive locali.

“Sono le associazioni che più di altre stanno subendo le conseguenze della pandemia: palestre chiuse, gare annullate ed eventi rimandati – spiega il Comune in un post - Come Amministrazione vogliamo mandare un segnale concreto di speranza e di incoraggiamento a chi da anni si occupa soprattutto dei giovani del nostro territorio. Queste sono le prime risorse che mettiamo in campo per far sì che le attività possano sopravvivere in questi mesi senza troppi affanni. A dicembre l'amministrazione stanzierà anche i contributi per le associazioni culturali e di volontariato”.

Questi nello specifico i contributi stanziati per ogni realtà sportiva: 12mila euro per Valdilana Biogliese; 5mila euro per Trivero Basket; 750 euro per Virtus Basket Valdilana; 500 euro per Free Bike; 1500 euro per Gruppo Sportivo Zegna; 3mila euro per Arcieri del Dahu e 500 euro per Running Training.