A Candelo parte il progetto di supporto alla domiciliarità per anziani soli

L’amministrazione comunale di Candelo avvierà in collaborazione con il Consorzio Iris il Progetto di Supporto alla Domiciliarità per anziani soli.

A spiegare la nuova iniziativa l’assessore alla Politiche Sociali Selena Minuzzo: “Alla luce del lungo periodo di lockdown derivante dalla situazione di emergenza sanitaria e al perdurare di questo periodo, attraverso un continuo confronto con il servizio sociale territoriale della sede di Candelo è emerso il bisogno nel nostro territorio di avere una figura professionale che possa supportare gli anziani soli, senza rete parentale, nelle necessità quotidiane. L'idea di questo progetto pilota pensato insieme all'assistente sociale è di poter individuare una figura che, non si sostituisca all'operatore socio sanitario, ma integri i suoi interventi rivolgendosi a quegli anziani che non necessitano di un intervento specifico, ma nonostante la loro autonomia si sono sentiti soli in seguito a questo lungo periodo di isolamento".

"La figura attua degli interventi - sottolinea l'assessore - che si concretizzano in azioni di monitoraggio, telefonate amicali e di compagnia, consegna di pasti, spesa, farmaci a domicilio, risposte ad altre eventuali esigenze, che sono volti a contrastare la solitudine. I destinatari di questo progetto sono gli anziani, residenti nel comune di Candelo, che non hanno una rete parentale o hanno una rete solidale fragile. Anziani soli che hanno conservato parte delle loro autonomie fisiche ma che, allo stesso tempo, hanno la necessità di rafforzare i rapporti umani. L'obiettivo? Creare una comunità solidale in cui il primo passo per un buon lavoro è di poter realizzare il passaggio quotidiano da parte di un amico che chieda loro come stanno e se hanno bisogno di un aiuto".

Per informazioni contattare l’assistente sociale al 015.8352478 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.