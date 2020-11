Pollone, in corso il completamento del marciapiede sulla provinciale per Cossila

Sono in corso a Pollone i lavori finalizzati al completamento del marciapiede in via San Sebastiano, lungo la strada provinciale 504 per Cossila San Giovanni, nel tratto compreso tra via San Fabiano e il cimitero. “L’opera – dichiara il sindaco Sandro Bonino - ha l’obiettivo di mettere in sicurezza il transito pedonale, con l’inserimento di un percorso esclusivo su un marciapiede rialzato, che avrà una lunghezza di circa 200 metri e una larghezza di un metro e 30 centimetri”.

Terminata, invece, la riqualificazione al cimitero, finanziata grazie ad un contributo del Ministero dell’Interno per la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale. “Con una spesa di 50mila euro – spiega il primo cittadino – abbiamo ristrutturato completamente il muro perimetrale del cimitero. Si è trattato del terzo lotto relativo alla messa in sicurezza del muro, già oggetto di interventi nel 2018 e nel 2019”.