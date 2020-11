Pallacanestro Biella, al forum la presentazione delle nuove divise

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri, 20 novembre, direttamente sul parquet del Biella Forum, la presentazione ufficiale della nuova divise da gioco Joma di Edilnol Pallacanestro Biella. Sono sei le Aziende presenti sulla canotta da gara e sul pantaloncino per la stagione 2020/2021, nelle versioni home e away: dalle conferme di Edilnol, per il terzo anno consecutivo Main Sponsor del Club, bonprix e De Mori; ai nuovi e graditi ingressi di Bottega Verde, Axpo Italia e Vaporart.

Una divisa nel segno della tradizione, quella disegnata da Joma in collaborazione con lo staff laniero: consueta versione bianca con richiami rossoblu per la divisa da “casa”, in cui è forte il concetto di territorialità, rappresentato non solo dai marchi degli sponsor locali ma anche dalla presenza del battistero, simbolo della Città. La versione da trasferta è invece una novità, non tanto nei colori, dove spiccano come sempre il rosso e il blu navy, quanto nell’accattivante disegno, metà rossa e metà blu, elegante e battagliera.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per dare l’in bocca al lupo ai ragazzi a due giorni dall’esordio in campionato, previsto domenica alle 18 al forum contro la Reale Mutua Torino.

Infine, un’altra bella notizia per tifosi e sponsor arriva dall’accordo che il Club ha sottoscritto con una tv locale per la diretta di tutte le partite casalinghe sui canali 91 e 190 del digitale terrestre. Il modo migliore per tenere vicini i supporter in questo periodo di lockdown, che potranno così vedere le gesta dei rossoblu direttamente da casa, in attesa di poter nuovamente gremire le tribune del Forum.

A prendere la parola per primo è il Presidente di Pallacanestro Biella Antonio Trada: “Finalmente si torna a parlare di basket giocato, e questa è la notizia più bella. Presentiamo le divise di questa stagione, le trovo molto belle ed eleganti. In più, i marchi degli sponsor sono ben visibili, e questo non può che far piacere per le nostre aziende! Sicuramente affrontiamo un momento difficile, non vi sono certezze sul futuro, l’augurio e la speranza di tutti è di poter riaprire presto gli impianti al pubblico, anche solo parzialmente, in modo da dare visibilità agli sponsor, riabbracciare i tifosi e rendere sostenibile il progetto nel medio/lungo termine. Faccio quindi il mio più grande in bocca al lupo ai ragazzi, che possano darci soddisfazioni, e a tutto il mondo della pallacanestro italiana, che possa superare questo momento difficile”.

Marco Atripaldi, Club Manager dei lanieri: “E’ strano cominciare la stagione così, guardando il bicchiere mezzo pieno siamo contenti di esserci, dopo tutte le problematiche seguite alla prima ondata Covid di questa primavera. Il messaggio più bello è quindi che siamo qui, nel nostro palazzetto, purtroppo senza i nostri tifosi. Al momento ci sostengono i soci del Club e i nostri sponsor, che pubblicamente voglio ringraziare, a partire da quelli presenti sulla nuova divisa, che hanno scelto di sposare non solo un progetto commerciale ma anche sociale, facendo uno sforzo collettivo fondamentale per mantenere in vita la Società.

Siamo felici di aver raggiunto un accordo importante con la tv locale, che in deroga al regolamento ci ha dato la possibilità di trasmettere in diretta tutte le partite casalinghe. Passando al match di domenica, ci aspetta una partita molto difficile, per la caratura dell’avversario e per le diverse positività Covid dei nostri giocatori, alle quali si è aggiunto un infortunio occorso a Barbante in settimana, che ci costringono a scendere in campo con soli otto uomini a referto. Per ultimo, ma non meno importante, vorrei dire ai 456 pre abbonati che non ci siamo dimenticati di loro e che la prossima settimana comunicheremo le diverse soluzioni che abbiamo pensato per loro”.