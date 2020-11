Consiglio comunale, seduta in agenda lunedì 30 novembre al teatro Sociale Villani

Lunedì 30 novembre 2020 tornerà a riunirsi il Consiglio comunale di Biella. La riunione della Capigruppo riunita nella serata di ieri ha deciso per lo svolgimento dei lavori in presenza, confermando la sede del teatro Sociale Villani.

Lunedì 30 novembre appuntamento al teatro, con la convoca in seduta straordinaria, a partire dalle 15. La seduta si svolgerà presso il TEATRO SOCIALE VILLANI per garantire il rispetto delle misure in vigore per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Il consiglio comunale sarà a porte chiuse, la pubblicità sarà assicurata in streaming attraverso i canali istituzionali.

Sono in totale sette i punti all’ordine del giorno. Si rammenta l’obbligo di:- distanziamento tra le persone di almeno un metro- obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie all’interno di luoghi chiusi aperti al pubblico.

L’ordine del giorno: AFFARI GENERALI - COMUNICAZIONE DEPOSITO VERBALI SEDUTE DEL 19.10.2020 – 27.10.2020

RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020/2022 – ANNUALITÀ 2020 - (VB7/2020)

RAGIONERIA – APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL’ART. 233 BIS, D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000

TURISMO/PARTECIPATE – ACQUISIZIONE ULTERIORI QUOTE SOCIETARIE NELLA “AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA, VALSESIA, VERCELLI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”

PROTEZIONE CIVILE – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTI PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE C.O.I. DI BIELLA

MOZIONI: CONTRIBUTI PER LOKDOWN (Gruppo PD)

#ILLUMINIAMOBIELLA (Gruppo PD)

INTERROGAZIONI:

- FINE LAVORI CAMPO SPORTIVO VILLAGGIO LAMARMORA

- FINANZIAMENTI AI NEGOZI COLLINARI

- STRADA DEL MONTE CHIUSA DA DICEMBRE 2019

- CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI RELATIVA ALLA REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL FORNO CREMATORIO

- AGENDA DIGITALE: QUALI SONO LE INTENZIONI DELLA GIUNTA CORRADINO?

- INCROCI PERICOLOSI (VIA S. D’ACQUISTO/VIA RIGOLA – VIALE DEI TIGLI/VIA PIACENZA)

- NUOVO ARREDO URBANO CENTRO STORICO - MANUTENZIONE DELL’ESISTENTE

Qualora l’evolversi della situazione sanitaria impedisse di tenere la seduta Consiliare presso il Teatro Sociale Villani, la stessa deve intendersi fin d’ora convocata, nel medesimo giorno ed alla medesima ora, in video-conferenza. Nel caso, sarà inviato apposito avviso contenente anche il link per il collegamento. I lavori si chiuderanno alle 22.