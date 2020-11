I Carabinieri celebrano la Virgo Fidelis 2020 nel ricordo dei colleghi vittime del covid FOTO

I comandanti delle stazioni biellesi e del comando provinciale di Biella dell'Arma hanno celebrato anche quest'anno la Virgo Fidelis. Una commemorazione sobria, nel rispetto delle norme anticovid e ovviamente in assenza di pubblico. Rispetto allo scorso anno, il vescovo Roberto Farinella non era presente perché a Oropa in occasione della commemorazione della presentazione di Maria al tempio, ma ha colmato la sua assenza mandando i suoi saluti e il suo pensiero ai militari dell'Arma. Durante la messa, il comandante Mauro Fogliani ha ricordato le 14 vittime dell'Arma che il covid ha provocato da inizio anno, insieme ai circa 60 carabinieri di tutta Italia ricoverati a causa del virus.