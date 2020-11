Cascina Rovet in lutto per Calisto, nonno del consigliere comunale Andrea Ferrero

"Un componente della famiglia Ferrero ci lascia e con lui un piccolo pezzo di storia di Cascina Rovet. Caro nonno Calisto, il momento è giunto". Con queste parole sulla propria pagina Facebook Andrea Ferrero di Cascina Rovet, anche consigliere comunale a Biella, annuncia la scomparsa del nonno Calisto, stroncato dal coronavirus all'età di 89 anni.

"Dopo l’ultimo periodo di sofferenze dovute ai “dollari dell’età”, come li chiamavi tu - prosegue Andrea Ferrero - e per l’aggravarsi della situazione dovuta al Covid ci hai lasciato. Classe ’31, sei nato poco più sù, alla Cavanna. Torni a Cascina Rovet negli anni ’70, commerciavi bestiame e producevi ottimi salumi e formaggi, sarà poi papà sul finire degli anni’ 90 a costruire la struttura che oggi conosciamo".

Tanti i ricordi del nipote legati all'azienda di famiglia: "Qui ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, qui mi avete trasmesso la passione per l’allevamento e la cura degli animali, i tuoi amici mi chiamavano Calisto “picìno”. Quante volte mi hai ripreso, quante volte mi hai sgridato. Davo da magiare agli animali e dicevi sempre “la va nen ben” gliene davo troppo oppure troppo poco a tuo avviso. Di anni ne sono passati da allora, eppure quando venivi a farmi visita non perdevi occasione per redarguirmi sul lavoro, eri fatto così, “barbutùn” ma in fondo buono e le tue imprecazioni in dialetto piemontese mi mancheranno".

"Abbiamo litigato a volte, negli ultimi anni hai voluto rimediare agli errori del passato, sapevi di averne commessi (un po’ come tutti in fondo) e come dicevi sempre tu “sei sempre stato un pò biricchino nella vita” ma sei stato comunque un buon nonno per me e per i miei figli. Mi dispiace non averti potuto salutare un’ultima volta, che strana la vita! Passiamo il nostro tempo correndo per mille ragioni e a volte dimentichiamo di dedicarne un pò alle persone che abbiamo attorno. L’emergenza ci ha separato fisicamente e la solitudine ti ha accompagnato verso la fine".