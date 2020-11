A Pray riapre il ponte di Pianceri. Passuello: "Grazie a Provincia per il celere intervento"

È stato riaperto nel pomeriggio di ieri, 20 novembre, il ponte di Pianceri a Pray. La struttura era rimasta chiusa al traffico da inizio ottobre, dopo che l'alluvione ha rischiato di farla crollare. "Grazie alla Provincia per essere intervenuta celermente - commenta il sindaco Gian Matteo Passuello - in un mese e mezzo la viabilità è stata ripristinata. I tecnici hanno ricostruito ciò che l'acqua aveva portato via e ripristinato la protezione alla base del ponte. Siamo molto contenti di come la messa in sicurezza si sia conclusa in breve tempo, permettendoci di riaprire la zona al traffico".