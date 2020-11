Fondazione CRB, 190 mila euro per gli Eventi e Progetti del territorio

Dal volontariato allo sviluppo locale passando attraverso lo sport e l’educazione: sono moltissime le progettualità sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio attraverso le “Sessioni generali” articolate in “Eventi” e “Progetti”.

Le risorse, che andranno a sostenere progetti per complessivi 190 mila euro, sono state messe a disposizione del territorio a luglio e intercettano le progettualità degli enti nei vari settori di intervento. “Oltre ai bandi speciali realizzati durante l’emergenza sanitaria la Fondazione ha infatti proseguito la propria attività ordinaria – spiega l’Ente – al fine di garantire la ripresa dopo la pandemia, purtroppo però questo nuovo lockdown ha inciso su molte iniziative per le quali i promotori dovranno valutare la possibilità di realizzazione”.

A fronte di alcuni progetti che subiranno rallentamenti a causa dell’ultimo DPCM e delle norme di distanziamento sociale ve ne sono però altri che hanno un orizzonte più ampio che potranno essere svolti in attesa che la situazione rientri nella normalità.

“Tra questi spiccano i progetti legati allo sviluppo territoriale e culturale, come ad esempio “Ready to jump” del Comune di Candelo per la valorizzazione del Ricetto nel quale la Fondazione vede un’importante opportunità – spiega la Fondazione – Vanno poi citati altri interessanti progetti come quello del CAI dedicato alla montagna biellese “ieri, oggi e domani” e “Il Biellese resiliente” di Italia che cambia”.

In tempi di diffusa incertezza la Fondazione sceglie dunque di orientare le proprie risorse su progetti dalla forte vision condivisa che favoriranno nel medio periodo un riposizionamento del territorio sugli assi della sostenibilità e della valorizzazione locale.

Restano poi molto importanti in questa tornata di delibere le azioni a sostegno del volontariato come ad esempio i contributi alle strutture per anziani come il Cerino Zegna la cui quotidianità è resa ancora più difficile dal contrasto al virus.

Infine va citata l’attenzione della Fondazione allo sviluppo dei progetti scientifici legati a Tessile e salute e al Politecnico di Torino per la creazione di tessuti innovati in ambito medico e sportivo.

Di seguito vengono riportati gli elenchi completi delle delibere:

Seconda Sessione generale Eventi (TOTALE € 10.900,00)

SETTORI RILEVANTI € 2.400,00

Volontariato, filantropia e beneficenza € 2.400,00

€ 2.400,00 Fondazione Maria Bonino - Camandona (BI), per l'organizzazione del concerto - canti della tradizione popolare e alpina del coro Cai Uget per ricordare Maria Bonino a 15 dalla scomparsa.

ALTRI SETTORI € 8.500,00

Attività Sportiva € 8.500,00

€ 3.000,00 Società Ginnastica La Marmora-asd (associazione Sportiva Dilettantistica) - Biella per l'organizzazione di gare regionali ed interregionali di ginnastica ritmica e di nuoto;

€ 3.000,00 Bear Wool Volley Associazione Sportiva Dilettantistica – Biella, per l'organizzazione del 17° edizione torneo internazionale di pallavolo giovanile ' bear wool volley';

€ 2.500,00 Associazione Sportiva Dilettantistica 'amici Mtb Lessona' - Lessona (BI), per la manifestazione La prevostura - gran fondo mtb.

Seconda Sessione Generale Progetti (TOTALE € 178.000,00)

SETTORI RILEVANTI € 147.500,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 55.500,00

€ 10.000,00 Upbeduca - Università Popolare Biellese Per L'educazione Continua – Biella, per le attività comunicazione linguistica per tutti;

€ 7.000,00 Fondazione Asilo Infantile Biella Piano – Biella, per il progetto Condividiamo vita;

€ 6.000,00 Areté Ensemble Associazione Culturale - Giovinazzo (BA) per il progetto Teatri tascabili 2021 - infinite nature;

€ 5.500,00 Associazione Giovanile di Volontariato 'w.v.m. - W Valle Mosso' – Valdilana (BI) per il progetto Studenti in movimento... Per includere!;

€ 4.500,00 Big Picture Learning Italia - Biella per il progetto Edulab - alla scoperta del talento;

€ 3.500,00 Asilo Infantile Bardi Crida Castellano - Camburzano (BI), per lo svolgimento dell’attività educativa e formativa dei bambini della scuola dell'infanzia 'Bardi Crida Castellano' a.s. 2020-2021;

€ 3.000,00 Associazione Culturale 'up' - Graglia (BI), per il progetto Semi di argilla per un nuovo inizio;

€ 3.000,00 Associazione di Promozione Sociale Sonoria – Biella, per il progetto sostegno al pac - polo artistico/sociale del cossatese - corsi propedeutici conservatoriali - acquisto pianoforte per auditorium;

€ 2.500,00 Associazione Nomafie Biella – Biella, per l'organizzazione del Giorno della memoria 27 gennaio 2021 - luminosa;

€ 2.500,00 Associazione di Volontariato Scuola Materna Cerruti – Biella, per i progetti della associazione di volontariato genitori scuola materna Cerruti;

€ 2.500,00 Better Places Aps - Biella per il progetto esplorazioni dell'apprendimento;

€ 2.000,00 Tacafile Associazione Culturale - Trivero (BI), per il progetto di archiviologia. Gli archivi a scuola;

€ 1.500,00 Associazione Genitori 'il Bruco' Onlus - Ronco Biellese (BI), per il progetto Gocce di cuore;

€ 1.000,00 Associazione Insieme per Crescere - Strona (BI), per il progetto Musica sulla pelle - laboratorio musicale per i bambini della scuola dell'infanzia;

€ 1.000,00 La Fiaba Associazione per la Pedagogia Steineriana Aps – Biella, per il progetto Il teatrino delle marionette

Arte, attività e beni culturali € 31.000,00

€ 9.500,00 Associazione Culturale Arcipelago Patatrac - Biella Io do - ieri oggi domani (quinta edizione);

€ 7.500,00 Comune si Candelo - Candelo (BI), per il progetto Candelo: ready to jump;

€ 7.500,00 Università degli Studi di Torino – Torino, per il progetto da Lessona al Lessona: itinerari toponomastici nel paesaggio vitivinicolo biellese;

€ 6.500,00 Comune di Biella – Biella, per la realizzazione del progetto Nuvolosa.

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 25.500,00

€ 10.000,00 Fondazione A. E. Cerino Zegna Impresa Sociale - Biella, per il progetto L'emergenza covid-19 nelle residenze per anziani;

€ 7.500,00 Associazione di Volontariato Emanuele Lomonaco Far Pensare – Biella, per realizzazione del progetto La tua salute come bene comune;

€ 5.000,00 Anteo Impresa Cooperativa Sociale – Biella, per la realizzazione del progetto Dropline;

€ 3.000,00 Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori Associazione Prov. di Biella – Biella, per il progetto psiconcologia Lilt Biella al fianco di malati oncologici e familiari.

Volontariato, filantropia e beneficenza € 35.500,00

€ 7.000,00 Servizio Sociale Volontario – Odv - Lessolo (TO) per il progetto servizi sociali emergenziali in tempo di covid-19;

€ 6.500,00 Fondo di Solidarietà Sociale Maria Bianco - Cossato (BI) per il progetto Sosteniamo la dignità;

€ 6.000,00 Parrocchia Nostra Signora di Oropa al Villaggio Lamarmora – Biella, per il centro di ascolto parrocchiale;

€ 6.000,00 Associazione di Volontariato Delfino Onlus di Diritto - Trivero (BI), per il progetto Arcipelago argento;

€ 5.000,00 Associazione Handicappati Valsessera Onlus - Pray (BI), per il progetto nuove tecnologie al servizio della disabilità;

€ 4.000,00 Odv Arci Solidarietà Thomas Sankara – Biella, per la realizzazione del progetto Biciclette solidali;

€ 1.000,00 Scuola Materna Paritaria 'a. Tua' – Cavaglià (BI), per l'organizzazione del Centro estivo 2020 'Natura tua';

ALTRI SETTORI € 30.500,00

Ricerca scientifica e tecnologica € 17.500,00

€ 10.000,00 Associazione Tessile e Salute Impresa Sociale – Biella, per l'osservatorio nazionale dermatologico per le reazioni avverse da sostanze chimiche presenti nelle filiere e negli articoli tessili e pelle;

€ 7.500,00 Politecnico di Torino – Torino, per l'ampliamento della dotazione strumentale del laboratorio latt finalizzato all'apertura della linea di ricerca relativa a comfort ergonomico di abbigliamento ed attrezzature sportive.

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 13.000,00

€ 5.000,00 Club Alpino Italiano Sezione di Biella (CAI) – Biella, per la realizzazione del progetto - Montagna biellese. Ieri, oggi, domani;

€ 5.000,00 Associazione di Promozione Sociale Italia che Cambia – Roma, per il progetto Biellese resiliente;

€ 3.000,00 Associazione Giovani Valle Elvo - Elf - Sordevolo (BI), per il progetto 'il giro attorno al monte rosa. Start'.