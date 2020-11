Salussola, “Un computer per amico” per i bambini della primaria

Grazie al progetto “Un computer per amico”, il Comune di Salussola ha donato alla scuola primaria 8 computer allo scopo di dare anche ai bambini la possibilità di utilizzare le migliori tecnologie per avere un'istruzione avanzata e di alto livello. “Con l’aiuto di tutto il mio gruppo, - afferma il sindaco Manuela Chioda – abbiamo fatto diventare realtà una promessa. Ringrazio ancora gli amministratori per il sostegno, Valter Pozzo e Massimo Canella in particolare per la sensibilità e l’attenzione che hanno nei riguardi delle nostre scuole, ed il maestro Mauro per la sua competenza e pazienza per la scelta di questi strumenti. Inoltre un sentito ringraziamento ai dipendenti comunali che hanno collaborato con me e hanno reso questo sogno possibile”.

“Un computer per amico” è stato un esempio di un progetto di squadra, come spiega il primo cittadino: ”Quando si lavora insieme e si è determinati un risultato si ottiene. Può essere una cosa di poco conto, ma per un comune come Salussola è un grande risultato e deve essere l’inizio di un percorso di rivalutazione delle nostre scuole, perché sono competitive, perché sono all’avanguardia e soprattutto perché fanno crescere i nostri bambini con degli ideali sani accompagnati da insegnanti preparati ed al passo con i tempi. Stiamo vivendo un periodo particolare, ci ritroviamo costretti a casa stravolgendo tutte le nostre abitudini: allora invito alla riflessione sul nostro sistema scolastico locale, in vista della scelta che le famiglie devono fare per il prossimo anno scolastico”.

Il Comune di Salussola punta sull’istruzione, sulla quale ha investito quasi 100 mila euro per ritinteggiare gli edifici, nuovi arredi ed attrezzature informatiche all’avanguardia. "Ho seguito personalmente tutte queste fasi e tutte le criticità, - sottolinea il sindaco - perché credo che la nostra comunità meriti questo e che lo possa sfruttare a proprio vantaggio per il bene dei nostri bambini. Chiedo di crederci anche voi genitori e dare fiducia agli insegnanti che tutti i giorni seguono i vostri figli, li accompagnano nei loro percorsi educativi, li rendono adulti consapevoli. Essere comunità vuol dire vivere il paese come una famiglia, essere parte di esso frequentando le nostre scuole, scegliendo le nostre scuole date forza a Salussola, che crede nei suoi piccoli cittadini!".

A dimostrazione di quanto l’Amministrazione tiene all’istruzione dei suoi piccoli cittadini, ha previsto percorsi protetti di didattica all’aperto che i bambini della scuola primaria svolgono durante l’ora di ginnastica, grazie alla disponibilità dei loro insegnanti. “Si tratta ad esempio dei sentieri del paese che abbiamo recentemente sistemato, – precisa Manuela Chioda – e dell’area panoramica di Salussola alta, un posto sicuro e sorvegliato in quanto vicino all’edificio comunale”.