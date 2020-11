Lauretana certifica il suo impegno nella sostenibilità

L’azienda biellese ha ottenuto l’importante certificazione ISO 14001 relativa al Sistema di Gestione Ambientale volto a una maggiore sostenibilità, nel pieno rispetto dell’ambiente. L’adozione di questo Sistema implica l’utilizzo responsabile, consapevole ed efficace delle risorse naturali necessarie ai processi produttivi, promuovendo al contempo attività per la riduzione dei consumi oltre ad un’efficiente gestione dei rifiuti, in cui viene favorito il recupero e il riciclaggio dei materiali rispetto al loro smaltimento.

La ISO 14001 è una certificazione non obbligatoria, ma proprio per questo di grande valore perché frutto della scelta volontaria di Lauretana, che conferma di perseguire con passo serrato il suo cammino verso una maggiore sostenibilità nelle prassi produttive, operative e divulgative.

L’azienda di Graglia (BI) sta investendo da tempo diverse risorse per elevare i propri standard nell’ottica di una sempre migliore eco-sostenibilità. L’ultimo intervento riguarda l’introduzione di una nuova linea produttiva per i formati in vetro che garantisce un notevole risparmio idrico ed energetico riducendo drasticamente i consumi, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Oltre a questo Lauretana ha adottato un nuovo sistema altamente efficiente per la differenziazione dei singoli materiali di scarto, che permette la loro completa reintroduzione all’inizio del ciclo produttivo, rispettando appieno la circolarità economica e creando valore per l’intero sistema. I

nfine, va ricordato l’approccio comunicativo-divulgativo sempre più orientato da un lato ad educare il personale dell’azienda e i distributori di acqua Lauretana, aumentando il loro senso di responsabilità verso la tutela e la salvaguardia dell’ambiente; dall’altro lato a sensibilizzare i clienti invitandoli ad adottare comportamenti sostenibili, come il corretto riciclo delle bottiglie in PET (100% riciclabile) o l’utilizzo delle bottiglie in vetro a rendere che prevede non solo il continuo riutilizzo del contenitore, ma addirittura il riciclo differenziato del tappo in alluminio.

Un piccolo particolare, che evidenzia però la grande attenzione dell’azienda al tema del riciclo e dimostra che per Lauretana la sostenibilità passa dalla cura di ogni dettaglio.