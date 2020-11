Appello urgente per Argo, finito in canile dopo una brutta adozione

Argo è un incrocio setter nato a luglio 2018, taglia media, circa 20 kg. In questo momento si trova in stallo a Borgomanero. Dolce, equilibrato, ha vissuto con i genitori ed i fratelli fino a 65 giorni, accudito con amore e abituato a stare con i bambini che gli piacciono molto. Ha libretto sanitario ed è microchippato. Sarà affidato previo pre e post affido. Argo, dopo una brutta adozione, è finito in canile. Ma nonostante abbia subito maltrattamenti ha mantenuto il suo carattere socievole, giocoso e dolce. Argo ha quindi bisogno di una buona e stabile famiglia per dare e ricevere affetto. È socievole con gli altri cani, non va d'accordo con i gatti, avrebbe bisogno di una casa con un po' di giardino. Diamogli una possibilità, se la merita.

Per info e adozione tel. Paola 348/5747275.