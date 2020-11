A tavola con gusto grazie alle "vecchie ricette" della nonna. Oggi Frittelle soffiate e...

Eccovi un paio di ricette contenute nella "Cucina di una volta, saggezza e buone maniere" il nuovo libro a fascicoli, in omaggio su La Nuova Provincia di Biella in edicola oggi sabato 21 novembre.

Frittelle soffiate

Ingredienti per 4 porzioni: Latte ml 500, Pane bianco raffermo g 150, Burro g 50, Farina “00” g 35, Albumi d’uovo n 3, Sale fino, Olio per frittura.

PROCEDIMENTO

Tagliare a cubetti il pane e ammollarlo con 250 ml di latte, cuocere a fuoco dolce per far asciugare. Sciogliere il burro, unire la farina ed amalgamare, diluire con 250 ml di latte e cuocere per addensare, unire il pane e togliere dal fuoco. Montare gli albumi a neve ben soda e unirli al composto. Scaldare l’olio e tuffarvi il preparato a cucchiaini, lasciar dorare, scolare, asciugare e salare. Servire caldi.

Maccheroni agli aromi

Ingredienti per 4 persone: Pasta corta g 320, Pomodori freschi g 200, Brodo di carne ml 100, Filetti d’acciuga g 50, Prezzemolo g 30, Olio extra vergine ml 20, Carota n 1, Cipolla n 1, Sedano 1 costa.

PROCEDIMENTO

Tritare finemente sedano, carote e cipolla. Tagliare a cubetti i pomodori e tritare il prezzemolo. Soffriggere le verdure in olio, unire i filetti di acciuga e farli sciogliere, unire i pomodori, bagnare con il brodo e cuocere a fuoco dolce per 20 minuti, unire il prezzemolo tritato. Cuocere la pasta in acqua salata, scolarla al dente e saltarla nel sugo preparato.