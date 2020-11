Panni lavati e asciutti comodamente da casa? Con Lavagettone di Gaglianico si può

Il nuovo lockdown ha provocato la chiusura di molte attività ma, rispetto all'ondata precedente, diversi commercianti hanno potuto rimanere aperti per offrire i propri servizi in tutta sicurezza. È il caso di Lavagettone, la nuovissima lavanderia self-service di via Matteotti a Gaglianico, che dall'inaugurazione ad oggi è sempre rimasta aperta diventando un punto di riferimento per i cittadini.

Ampia è la gamma dei servizi disponibili da Lavagettone, ma il più utile in questo tempo di pandemia risulta senza dubbio quello di ritiro e consegna a domicilio dei panni, lavati e asciugati. Il servizio è molto semplice: basterà telefonare a Lavagettone per accordarsi su orari e prezzo; successivamente, un dipendente della lavanderia passerà a casa vostra a ritirare il bucato e ve lo riporterà poco tempo dopo lavato ed asciugato. I lavaggi lasciano un ottimo profumo.

Il lavaggio offerto da Lavagettone è di ottima qualità e, in 30 minuti, può pulire a fondo dagli 8 ai 20 kg di bucato. Le asciugature, invece, sono effettuate in modo tale da rispettare completamente il tessuto, evitando di sottoporlo a stress che comporterebbe danni e restringimenti.

Per coloro che invece preferiscono recarsi direttamente in lavanderia, Lavagettone è aperta dalle 7 alle 22, 7 giorni su 7, anche durante le festività. Dalle 9:30 alle 12 circa e dalle 15 alle 18, sarà spesso presente un assistente all’interno del locale, pronto a soddisfare ogni richiesta dei clienti.

Infine, Lavagettone è attentissima alla problematica del Covid-19: oltre al servizio a domicilio, i gestori hanno disposto in tutto il locale spray igienizzanti, utili per sanificare le ceste del bucato, lavatrici e asciugatrici.