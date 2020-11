Oggi il Pmi Day in “edizione straordinaria” digitale

Si svolge oggi a livello nazionale il Pmi Day, iniziativa della Piccola Industria di Confindustria che, normalmente, consiste in visite aziendali da parte degli studenti che possono così “toccare con mano” la realtà industriale del territorio. Il Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale Biellese ha scelto di aderire anche quest’anno all’iniziativa volta alla diffusione della cultura di impresa fra i ragazzi, organizzando un’undicesima “edizione straordinaria” interamente digitale.

“Abbiamo deciso di mantenere la filosofia che da sempre anima il Pmi Day – spiega la presidente della Piccola Industria, Stefania Ploner - ma di farlo trasformando l’evento in un’iniziativa completamente digitale: un racconto online delle aziende del territorio attraverso il punto di vista degli imprenditori, creando un video rivolto e dedicato agli studenti. L’obiettivo che abbiamo raggiunto è stato trasformare il limite dato dal rigoroso rispetto delle norme anti Covid in una grande opportunità per rendere l’evento ancora più inclusivo proprio grazie alla sua modalità digitale”.

Gli studenti coinvolti potranno avvicinarsi al mondo delle imprese attraverso un video in cui otto imprenditori di diversi settori (il tessile con il punto di vista di un lanificio, una filatura, una tintoria e finissaggio, il food and beverage, la comunicazione, l’Ict, la meccanica e il turismo) raccontano la loro esperienza e il loro punto di vista su temi centrali per l’industria e per il territorio: innovazione, sostenibilità, resilienza, competenze.

I numeri del Pmi Day 6 gli istituti superiori biellesi coinvolti: gli istituti tecnici Q. Sella e Eugenio Bona, l’istituto tecnico e professionale Gae Aulenti, il liceo G. e Q. Sella e il liceo Scientifico Avogadro, il centro di formazione professionale Cnos-Fap.quasi 800 gli studenti e docenti che partecipano al Pmi Day