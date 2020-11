Sanità, Fp Cgil e Uil Fpl: "Il 27 novembre i lavoratori riceveranno la restante parte del premio Covid"

Precisazioni nella nota stampa dei sindacati di categoria, FP CGIL e UIL FPL. "Il giorno 20 ottobre si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione di contrattazione con l’ASLBI SUL PREMIO COVID19.

Durante tale riunione l’Azienda ci ha comunicato che i soldi stanziati dalla regione erano insufficienti a coprire l’intero importo per corrispondere il saldo del premio Covid 19 per i mesi di marzo e aprile 2020 corrispondente al restante 60% della somma da elargire a tutto il personale; dopo avere discusso i dati a disposizione relativi alla consistenza dei fondi aziendali è stato deciso unitariamente senza che ALCUNO esprimesse il suo dissenso di utilizzare parte del risparmio dei fondi PER CIRCA 140000 EURO per potere pagare a tutti il 60 % del premio Covid19.

Abbiamo voluto in questo modo garantire a tutti il riconoscimento di ciò che spettava ad ognuno, poiché riteniamo fosse giusto RICONOSCERE AI LAVORATORI impegnati in questi mesi nelle emergenza COVID almeno il premio standard.

Nulla viene tolto agli altri lavoratori perche’ abbiamo risorse sufficienti sui fondi contrattuali, tant'è che vorremmo anche riconoscere una fascia ai dipendenti inoltre in questi giorni si è riaperta la contrattazione a livello regionale per incrementare i fondi contrattuali per il riconoscimento delle indennità malattie infettive e di intensiva per gli operatori sanitari per i successivi mesi di emergenza.

Per questi motivi abbiamo firmato l’accordo grazie al quale il 27 novembre i lavoratori riceveranno finalmente la restante parte del premio Covid!!!! Sempre e solo dalla parte di chi lavora in aslbi ricordando che anche noi lavoriamo come voi e con voi ogni giorno nella stessa azienda".