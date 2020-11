Transitando sbatte col furgone contro una casa ma non si ferma. Indagini in corso

Incidente a Pralungo nella giornata di ieri. Ad allertare la centrale operativa è stato lo stesso proprietario della casa, un uomo di 46 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di ieri giovedì 19 novembre.

A detta del proprietario un furgone di colore bianco, transitando ad alta velocità, avrebbe toccato una colonna dell'abitazione danneggiandola per poi proseguire la corsa senza fermarsi. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine anche per verificare la possibile esistenza delle telecamere di video sorveglianza.