Strada Trossi chiusa al traffico in uscita da Biella

E' stata chiusa stamattina la strada Trossi dalla Polizia locale di Biella. Il tratto riguarda l'uscita dalla città, ovvero dall'ex Mercatone Uno fino alla prima rotonda del comune di Gaglianico dove si è verificato, probabilmente causa proprio la viscosità della strada, un incidente tra due auto i cui accertamenti stanno provvedendo gli agenti della Polizia stradale.

La stop al traffico è dovuto allo sversamento di gasolio per autotrazione molto scivoloso probabilmente perso accidentalmente da qualche automezzo in uscita da una strada sterrata. Sono in corso le operazioni di pulizia del manto stradale da parte di Sicurezza Ambiente.