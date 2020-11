Dolore a Massazza per la scomparsa di Ljsiane Citerne di 67 anni, nata in Francia ma residente nel comune biellese. La donna, nella giornata di ieri, durante il rientro a casa, ad un tratto, si è accasciata a terra in via Roma.

Nonostante la richiesta di soccorso immediata, purtroppo l'intervento dell'ambulanza del 118 non è servito perchè all'arrivo la 67enne era già deceduta per possibili cause naturali. Sono stati così avvisati i Carabinieri per le operazioni di rito.