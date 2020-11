Basket biellese in lutto per la scomparsa di Benito Talamanca

"Pallacanestro Biella e Biella Next si stringono attorno alla famiglia di Luigi Talamanca, storico preparatore atletico di Pallacanestro Biella e oggi dirigente responsabile del settore giovanile di Biella Next, per la scomparsa del papà Benito, a sua volta con un passato da dirigente nel basket femminile cittadino. A Gigi un grande abbraccio da tutta la famiglia rossoblu". Questo la nota della società alla quale si unisce anche la nostra redazione sportiva.