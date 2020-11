A terra per un malore in casa, uomo soccorso da Vigili del Fuoco e 118 FOTO

Probabilmente a causa di un malore, è finito a terra mentre si trovava nella sua abitazione. L'episodio è accaduto poco prima delle 12 di oggi, 20 novembre, in via Perotti a Biella, una traversa di via Cova. Non riuscendo a muoversi, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno aperto la porta dell'abitazione passando dalla finestra con l'autoscala, permettendo agli operatori sanitari del 118 di entrare a soccorrerlo. L'uomo, le cui condizioni non sono al momento note, è stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso.