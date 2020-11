Farmacia di Sandigliano si racconta: Ecco i prodotti raccomandati dal dott. Beltrami per superare il periodo VIDEO

Nella nuova realtà della Farmacia di Sandigliano, trasferitasi nell’aprile del 2017 in via Gramsci 50, molti sono i servizi innovativi e i prodotti dedicati alla cura della persona. Il dott. Beltrami, direttore della Farmacia, in un momento così delicato come quello in cui ci troviamo oggi, ha deciso di raccontarli per poter dare alla clientela un sostegno in prima persona.

I servizi a disposizione sono molteplici: teledermatologia, holter cardiaco (24, 48 e 72 ore), holter pressorio, ECG, spirometria; e ancora misurazione della saturazione, misurazione della pressione arteriosa, autoanalisi del sangue e test delle intolleranze alimentari. Inoltre, offre la possibilità di effettuare prenotazioni ASL e stampa di referti, due servizi molto importanti in un momento in cui, anche recarsi dal proprio medico, è diventata un’azione complicata.





Sotto l’aspetto “estetico” di cura della persona, la nuova sede è dotata di una cabina estetica curata in ogni dettaglio, adatta sia a donne che uomini (ad esempio per gestire il “piede diabetico”), in cui vengono effettuate dermocosmesi, sedute di make up e foratura dei lobi.



Tra i servizi più innovativi idealizzati dal dott. Beltrami troviamo la “MediBox”, ovvero un “cassetto elettronico” esterno alla Farmacia realizzato per poter effettuare consegne di prodotti 24 ore su 24, anche di notte (seguendo le normative vigenti); al cliente infatti, verrà rilasciato tramite SMS o WhatsApp un codice con cui potrà aprire la cassetta e ritirare il proprio prodotto.

“Le nostre tre parole chiave sono: salute, benessere e bellezza” spiega il dott. Beltrami. “Questo perché crediamo che quando si entra in Farmacia, il cliente si reca per recuperare al meglio il proprio stato di salute, mantenerlo il più a lungo possibile e curare la propria persona con prodotti di qualità che diano benessere. Voglio ricordare inoltre, soprattutto in un momento come questo, che in negozio abbiamo a disposizione tutto il necessario per poter seguire al meglio gli allettati e poter facilitare loro le azioni quotidiane in totale sicurezza e comodità”.





Tra i tanti prodotti di sanificazione e prevenzione a disposizione, la Farmacia dispone di creme mani che igienizzano ma proteggono la pelle, mascherine trasparenti per i non udenti, sterilizzatori portatili e molti altri prodotti che possono essere d’aiuto per affrontare in sicurezza questo particolare momento storico.

Negli ambienti della Farmacia di Sandigliano viene rispettata ogni normativa legata alla sicurezza anti-Covid, dalle mascherine al distanziamento, dall’igienizzazione delle mani al posizionamento dei pannelli divisori; non solo: è provvista di un sanificatore d’aria che lavora tutto il giorno, per rendere i locali igienizzati e sicuri, sia per i clienti che per lo staff. I clienti potranno ottenere lo stesso risultato nei propri ambienti (casa, uffici, negozi) utilizzando un prodotto specifico a “bomboletta”, in vendita presso la farmacia, che va a saturare l’ambiente, igienizzandolo, senza rovinare alcun tipo di materiale, superficie o apparecchio elettronico.





Il dott. Beltrami conclude ricordando ai clienti l’importanza di portare con sé il proprio tesserino sanitario, o quello delle persone per cui si fa la commissione, quando ci si reca in farmacia.

Professionalità, competenza e segreto professionale sono le caratteristiche del centro, del dott. Beltrami e di tutto lo staff.

Farmacia di Sandigliano si trova in via A. Gramsci, 50.

Per informazioni: Tel. 015 691050

Mail: farmaciasandigliano@gmail.com

Sito: www.farmaciasandigliano.it

Orari: Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:30 (orario continuato).

Sabato, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.