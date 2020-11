Raccolta fondi a sostegno dei detenuti indigenti per l'effettuazione dei colloqui telefonici

Nota stampa di chiarimento della direzione. "Con la presente questa Direzione intende fornire alcuni chiarimenti in merito a quanto riportato nelle diverse testate giornalistiche relativamente alla raccolta fondi promossa dal Tavolo Carcere e sostenuta dalla Garante Comunale per i diritti delle persone private delle libertà personali.

Visto il DPCM del 03.11.2020 e i successivi provvedimenti del Governo per l'identificazione delle Regioni Rosse, Arancione e Gialle, trovandosi il Piemonte nella zona Rossa, con i relativi divieti di spostamento della popolazione, se non per motivi di lavoro, di salute e di necessità, i famigliari dei detenuti non possono recarsi presso l'istituto a effettuare colloqui visivi con i loro congiunti.

L'impossibilità di effettuazione dei colloqui in presenza ha portato le Direzioni ad autorizzare, in sostituzione degli incontri in presenza, videochiamate WahtsApp e colloqui telefonici in misura maggiore, rispetto a quanto previsto dall'Ordinamento Penitenziario. Quanto sopra in analogia a quanto già avvenuto gli scorsi mesi di marzo e aprile. Le videochiamate WahtsApp, sono effettuate con telefoni cellulari dotati di Sim, all'uopo consegnati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria alle Direzioni nello scorso mese di marzo, e non hanno costi a carico della popolazione detenuta.

I colloqui telefonici, invece, come previsto dall'Ordinamento Penitenziario, sono a carico della popolazione detenuta. La raccolta fondi, organizzata dal Tavolo Carcere, ha come unico scopo quello di sostenere la popolazione detenuta indigente, quella cioè che non è nella condizione economica di poter sostenere il costo delle telefonate. Durante il primo periodo di emergenza Covid 19, il Tavolo Carcere ha destinato due trance di denaro, finalizzato allo stesso scopo. Questo ha permesso all'Amministrazione di individuare i detenuti non abbienti e di destinare loro una somma, da utilizzare per effettuare le telefonate.

Vista la positiva esperienza della primavera scorsa, la Direzione ha chiesto al Tavolo Carcere, per tramite e con il sostegno della Garante Comunale per i diritti delle persone private delle libertà personali, un sostegno analogo a quello messo a disposizione durante il primo lock down. Con l'occasione si sottolinea come tale raccolta sia da considerarsi esclusivamente come segnale di solidarietà, alla stessa stregua per la quale l'Amministrazione Penitenziaria Centrale ha attivato negli Istituti, sensibilizzando la popolazione detenuta, la raccolta dei generi alimentari da donare all'esterno, per la giornata nazionale del Banco Alimentale (ultimo sabato di novembre)".