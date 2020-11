Pettinengo, il consiglio comunale si riunisce martedì 24 novembre

Il Consiglio Comunale di Pettinengo si riunisce martedì 24 novembre alle ore 18 in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico in Prima convocazione per trattare i seguenti punti dell'ordine del giorno:

1° Punto: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE

2° Punto: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 46 DEL 25/09/2020 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE III' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022"

3° Punto: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020/2022

4° Punto: VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2020-2022 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 - PRESA D'ATTO

5° Punto: RISPOSTA AD INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE AMORUSO - Delibera n. 41 del 26.08.2020 G.C. "Riqualificazione del Piano terra del fabbricato "ex scuola elementare" ad uso biblioteca comunale".