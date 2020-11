Ailoche, la commissione locale per il paesaggio all’esame del consiglio comunale

Sono otto i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Ailoche, convocato per domani, sabato 21 novembre, alle 9,30 in municipio, nel rispetto delle norme sull’emergenza epidemiologica.

Oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, il programma prevede la materia finanziaria con la variazione di assestamento e la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2020-2022 e la ratifica della quarta variazione allo stesso bilancio adottata dalla giunta lo scorso 23 ottobre.

In tema di programmazione, l’approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-2023, e la revisione ordinaria delle quote possedute in società partecipate.

Completano l’ordine del giorno, l’esame della convalida di un consigliere comunale, ed il rinnovo della convenzione con l’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, che regola il funzionamento della commissione locale per il paesaggio.