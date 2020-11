Al MicroBirrificio JEB tante idee per Natale: arriva il duo Rudolf & Klaus per un regalo gustoso sotto l’albero

Due nuove birre per brindare al Santo Natale. A quasi un mese dalle festività natalizie, il MicroBirrificio JEB ha realizzato una sorpresa davvero gustosa: si tratta di Rudolf e Klaus, le ultime birre già confezionate in formato Regalo BiPack e infiocchettate a dovere per fare un mega figurone coi regali sotto il magico albero di Natale.

“Entrambe saranno disponibili dal 20 novembre – sottolinea la titolare Chiara Baù – Klaus è una birra avvolgente dal colore bruno intenso, con un buon tenore alcolico, corposa, speziata, fruttata e l'aggiunta di Mey Chang, Mandarino Rosso e Zucchero Candito Bruno! E poi c’è Rudolf: birra dal colore dorato intenso, buon tenore alcolico, sentori piccanti, speziati, fruttati e l'aggiunta di Zenzero, Arancia e Zucchero Candito Chiaro. Di queste sono disponibili 500 confezioni numerate, in Edizione Limitata. Una birra speciale per un momento speciale da non farsi sfuggire. Abbiamo a disposizione 19 tipologie di Birra in bottiglia da 50cl, Biscotti e Panettone alla birra, gelatina di birra in tre tipologie da abbinare ai formaggi, formaggi e salumi del territorio per comporre Cesti regalo, ci penseremo noi a indicarti qualche bella idea per i tuoi regali di Natale”.

A disposizione, da questo Natale anche un po’ di abbigliamento e oggettistica griffata JEB. “Un marchio creato da noi: 'wear your label', ed un 'Collection Pack', per i collezionisti, che contiene tutte le nostre etichette – spiega Chiara Baù – sottobicchiere o bicchiere da 400ml'. Il tutto per rendere ancora più unici i doni per i propri cari”. Ma le novità non finiscono qui. Da alcuni giorni, infatti, sono arrivati i Bohmen, i bellissimi bottiglioni da 2 litri con tappo in ceramica, in varie tipologie: Zaffron, Bionda, Rossa, Never Say Never, Shinus, Maja Spring Edition, Maja Winter Edition.

JEB, però, non offre semplicemente birra. Dalla sua esperienza e professionalità, con acqua di sorgente, materie prime di qualità e nel rispetto dei tempi di lavorazione, nascono più di 20 stili brassicoli, con prodotti in grado di stupire i tuoi sensi. Acquistarli online è davvero semplice.

Basta accedere al sito www.birrificiojeb.it e, aggiungendo il codice “sconto5”, si potrà avere uno sconto del 5 per cento. La spedizione è gratuita e libera da costi aggiuntivi con un ordine di almeno 12 bottiglie da scegliere a piacere e riposte in scatole anti rottura. Si gestiscono esclusivamente ordini multipli di 12.

Insieme ad un boccale di birra, non può tuttavia mancare un piatto prelibato per soddisfare il palato: così, si attiva anche il menù da asporto con un’offerta estremamente ricca: JebBurger, lumache alla parigina, panini e miacce, semifreddi ed una carta dei vini ben fornita, consultabile sul sito www.birrificiojeb.it alla voce “Menù asporto”. La prenotazione è obbligatoria, il servizio attivo sabato e domenica dalle 11 alle 21, solo asporto, senza consegna a domicilio, da ritirarsi direttamente in sede, in frazione Zegna 42, a Valdilana.

JEB è una realtà solida e particolarmente apprezzata in tutto il Biellese: la birra non viene nè pastorizzata nè filtrata ma viene rifermenta sia in bottiglia sia in fusto con la sola aggiunta di zucchero integrale di canna da agricoltura biologica. Numerosi i premi ricevuti nel corso della sua storia, iniziata nel lontano 2008. Solo l’anno scorso, JEB ha conquistato un terzo posto alla Birra dell’Anno di Rimini con Maja Spring Edition e due premi al Brussels Beer Challenge: argento per la Maja Spring Edition e il Certificato di Eccellenza Maja Winter Edition. Inoltre, da qualche anno, ha ottenuto il riconoscimento di “Eccellenza Artigiana”.

Il MicroBirrificio JEB si trova in frazione Zegna 42, Trivero, a Valdilana. Gli orari sono: lunedì-venerdì 10-18; sabato-domenica 10-20. La consegna delle birre a domicilio avviene nei comuni di Valdilana, Biella, Borgosesia e dintorni: tutti i giorni, in orario da concordare con il cliente.

Per informazioni: 015.756371 o 333.2937082

Sito: www.birrificio.jeb.it

Pagina Facebook: MicroBirrificio JEB