A Veglio giornata di pulizia della vecchia Poala

Nuova iniziativa del comune di Veglio: sabato 21 novembre si darà inizio alla giornata dal titolo “Ripuliamo la vecchia Poala”. Ecco cosa scrive il Comune: “Visto il perdurare della chiusura del viadotto e vista la magnifica passeggiata che si può fare lungo il percorso della vecchia strada della Poala, abbiamo organizzato una giornata per ripulirla e sistemarla. Il ritrovo è alle 8 al Parco Avventura. Chi vuole partecipare, venga attrezzato di decespugliatore, motosega, soffiatore, attrezzi manuali e quanto possibile per la pulizia e sistemazione del vecchio selciato stradale. Viste le normative Covid-19 in atto, le attività si svolgeranno insieme ma mantenendo il distanziamento e garantendo il rispetto di tutte le restrizioni in essere”.