Dal Nord Ovest – Maxi incidente in autostrada, paura per i conducenti

Maxi incidente sull'A4 in direzione Torino. Intorno alle 10.45 di oggi, 19 novembre, si sono scontrati un furgone, un autoarticolato e un'auto per cause ancora al vaglio della Polizia stradale. La collisione è avvenuta nei pressi dell'Autogrill di Villarboit. Fortunatamente solo un grosso spavento e qualche escoriazione per gli occupanti dei mezzi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata. L’autostrada al momento è percorribile solo su una corsia. Ancora sul posto il personale della sala radio dell’A4 e della Polizia.