ULTIMA ORA - Ritrovata Rosanna dopo un eccellente lavoro di indagine e ricerca delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco

Aggiornamento dell'1.00 di oggi 19 novembre:

Le forze messe in campo sono state massicce: Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e cinofili hanno lavorato sinergicamente per tutta la giornata di ieri, 18 novembre, per mettere fine alla disperazione dei famigliari che hanno potuto cosi' ritrovare nonna Rosanna. La donna, molto spaventata, confusa e infreddolita è stata consegnata alle cure dei sanitari del 118 che si accerteranno delle sue condizioni fisiche.

Ore 17 del 18 novembre:

E' scomparsa da casa un'anziana di 79 anni probabilmente dopo essere andata a fare una passeggiata nei boschi. A cercarla la Polizia e diverse squadre dei Vigili del Fuoco, compresa l'Ucl (unità di comando locale) posizionata a Pralungo in via Garibaldi, dopo la denuncia da parte dei famigliari. E' chiaro che la ricerca è stata avviata subito anche perchè si avvicina la notte.

Anche sui social è comparso il post della nipote Alessia: "Cerchiamo mia nonna, da oggi alle 14 è scappata di casa, è malata di demenza senile quindi non ragiona di dove si trova e non riesce più a parlare. Se qualcuno l’avesse vista in zona Pralungo, Santa Eurosia, Tollegno e Biella chiami la Polizia immediatamente. Si chiama Rosanna".