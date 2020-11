Masserano piange la morte del geometra Luigi Zin

Biellese in lutto per la morte di Luigi Zin, mancato questa notte all'età di 68 anni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, con messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Molto conosciuto a Masserano, Zin è stato geometra, Alpino e responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Masserano, nonché volontario della Croce Rossa di Cossato.

“Luigi è stato il mio primo responsabile nel lontano 2009 – ricorda commosso il sindaco Sergio Fantone – Sono cresciuto con lui in Comune. Vado a memoria: non ha mai perso un giorno di lavoro. Era un grande lavoratore e aveva un ottimo rapporto con i colleghi. Era amato e benvoluto da tutti. Quando ho saputo della sua morte ho provato un dispiacere immenso. Mi stringo alla sua famiglia”. Insieme al primo cittadino, tutte le associazioni di Masserano e l'intera amministrazione hanno condiviso la propria vicinanza ai familiari di Luigi Zin.

Poco meno di un'ora fa, anche il comitato di Cossato della Croce Rossa l'ha voluto ricordare in un post pubblico: “All’improvviso come un fulmine, ci hai colto di sorpresa, ci hai lasciato con il cuore sanguinante di dispiacere e tristezza. Alla domanda fattati :” ma perché continui ad andare a far turno in CRI e non rimani a casa? Tu hai risposto: “ ma se tutti facessero così ...” Grazie da parte di tutti Noi, il tuo sorriso rimarrà per sempre nei nostri ricordi”. Il Santo Rosario verrà recitato domani, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Masserano. Sempre qui, si terranno i funerali sabato 21 novembre alle 14.30 nel rispetto delle norme ministeriali vigenti.