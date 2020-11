Biella, abbandono irregolare di rifiuti: la Polizia locale effettua due maxi multe da 600 euro

Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, la Polizia locale del Comune di Biella ha svolto durante le scorse settimane due attività di indagine volte al contrasto dell’abbandono irregolare di rifiuti sul territorio. I due soggetti che hanno commesso l’illecito sono stati identificati ed entrambi sanzionati con una maxi multa da 600 euro.

Il primo caso risale a un abbandono irregolare lungo via Pollone. Gli agenti della Polizia locale si sono imbattuti in un corposo abbandono di arredi e mobilia, probabilmente a seguito di un trasloco. Il soggetto è stato scoperto e sanzionato. La seconda attività di indagine è riferita a un abbandono di sanitari in piazza Silvio Cerruti, nelle vicinanze di Città Studi, dove era stato rinvenuto lo scheletro di un vecchio lavandino. Anche in questo caso soggetto identificato e 600 euro di multa.

Spiega il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Giacomo Moscarola: “Nonostante le attenzioni rivolte a verifiche e notifiche per il rispetto dei Dpcm, la Polizia locale prosegue nelle sue attività di controllo del territorio. Sul tema dell’abbandono irregolare dei rifiuti l’attenzione resta massima, perché è un problema ricorrente e che va contrastato con tutti i mezzi a nostra disposizione, a tal proposito stiamo ultimando un progetto che tramite la tecnologia ci consentirà di intraprendere dei controlli ancora più mirati. Ringrazio gli agenti della Polizia locale per il lavoro svolto. I furbetti sono stati sanzionati con due multe esemplari e proseguiremo a controllare”.