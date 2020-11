Mongrando, lavori per maltempo da 300mila euro: variazione di bilancio approvata all'unanimità

Segnali importanti di unità a Mongrando. Nel corso del consiglio comunale dello scorso lunedì 16 novembre, l'assemblea ha votato all'unanimità la variazione di bilancio di circa 300mila euro.

“Ringrazio i gruppi consiliari di opposizione per aver votato in modo favorevole ad una variazione che permette di iniziare i lavori urgenti dopo l’alluvione del 3 ottobre – sottolinea il sindaco Antonio Filoni - Con una ordinanza contingibile ed urgente, partiranno a breve i lavori sotto il Ponte Gilino, e quindi prossima sarà la riapertura, e il ponte del Maghettone; in più si aggiungono in via per Netro per lavori causati dalla frana. Infine verrà rifatto un tratto di marciapiede lungo la via Provinciale”.