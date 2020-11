Miagliano punta forte su efficientamento energetico, operazion da 50mila euro

E’ in corso il restyling sotto il profilo dell’efficienza energetica, operazione finalizzata all’abbattimento dei consumi e al miglioramento delle condizioni di confort termico degli stabili comunali. Ad affermarlo in una nota stampa l'amministrazione comunale di Miagliano. Gli interventi riguardano la sostituzione della centrale termica e degli infissi della casa comunale unitamente alla sostituzione della caldaia che gestisce il riscaldamento degli spogliatoi, a servizio del campo sportivo. Le attività hanno previsto un investimento prossimo ai 50mila euro che è stato finanziato in ragione del contributo del Ministero dello Sviluppo Economico e destinato appunto a opere in ambito dell’efficientamento energetico.

“Un altro progetto – spiega il sindaco Alessandro Mognaz – realizzato e che trova maggior valore in virtù dell’impronta tecnologica di cui è stato dotato l’impianto di riscaldamento del Comune. La caldaia è infatti guidata da Crono Termostati Smart gestibili direttamente da smartphone o tablet, in questo modo è possibile monitorare da qualunque posto ed in real time, le temperature dei vari uffici, lo stato della caldaia oltre a programmare orari e giorni di accensione e spegnimento”.

Per il primo cittadino è un'operazione che “porterà quindi dei benefici ai consumi rendendo più confortevole lo stabile comunale, considerato anche che la sola tecnologia utilizzata, che unisce caldaia a condensazione e cronotermostati intelligenti, consente da sola l’ottenimento della classe energetica A+ per il riscaldamento”.