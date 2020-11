Biella, cominciata in via Italia la posa delle luci di Natale

Il clima natalizio comincia a farsi sentire a Biella. Questa mattina è cominciata la posa delle luci di Natale lungo la via Italia, tra la curiosità e l'interesse dei passanti. In un post l'amministrazione comunale ha scritto: “Le decorazioni sono confermate come nel passato, con un impegno di spesa che quest’anno sarà tutto a carico del Comune per non gravare su negozi e attività. Pur in un contesto di forti limitazioni per il contenimento del Coronavirus, l’amministrazione ha deciso di non rinunciare alle luminarie per dare un tocco di colore alle vie in avvicinamento alle feste e per lanciare un messaggio di vitalità e speranza in vista del Natale”.