Ginnastica, Trave di bronzo per Marta Morabito della La Marmora

La scorsa settimana a Napoli nel Campionato Assoluto di Ginnastica Artistica con la finale di specialità, la La Marmora-bonprix ha brillato anche se di luce riflessa conquistando la medaglia di bronzo alla trave con Marta Morabito accompagnata dalla tecnica Marta Beraldo.

Marta Morabito, come abbiamo già detto in altri comunicati, è una ginnasta tesserata alla La Marmora ma proveniente dalla Società Ginnastica Civitavecchia ed allenata in loco dai tecnici Marco e Camilla. Marta è stata superba e nonostante la sequenza settimanale di gare, proprio alla trave in cui la concentrazione ha un’importanza decisiva, si è dimostrata tra le migliori riuscendo a salire sul podio ed a conquistare la medaglia di bronzo che ha un grandissimo valore per il suo futuro sportivo.

Nella stessa gara ha raggiunto un traguardo importante anche Ingrid Nuvolara, ginnasta della Società Ginnastica Casalbeltrame che ha gareggiato come prestito con la La Marmora-Bon Prix nel Campionato nazionale di Serie A2. Ingrid ha ottenuto la medaglia d’argento al corpo libero con un esercizio di grande rilevanza artistica oltre che tecnica, preparato per lei dall’allenatrice Federica Berta.

Sabato a Torino sono state di scena le giovanissime, sempre della sezione di Artistica della La Marmora-Bon Prix, nel Campionato di squadra Gold Allieve Interregionale tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. L’instancabile tecnica Marta Beraldo ha desiderato ardentemente presentare questa squadra, forse tra le più giovani del Campionato, formata da Aurora Di Franco, Helena Garavaglia, Beatrice Vivaldi, tre ginnaste nate nel 2012 che è la prima annata in cui si può partecipare a livello agonistico, Carola Coda Cap del 2011 e Sarah Botta del 2010.

A detta di Marta le sue giovani ginnaste che, a parte Beatrice, si sono trovate per la prima volta a partecipare ad una vera gara di squadra, alla loro prima gara in assoluto per di più in un contesto così importante, si sono comportate benissimo e la loro classifica all’ottavo posto era già scontata. Non era scontato però il loro comportamento in gara che ha dimostrato invece la loro maturità e la loro determinazione nell’affrontare la prova ed il risultato per Marta è di grande soddisfazione.

Il lavoro da fare è tanto ma la giovane età e l’entusiasmo che pervade loro e la loro istruttrice è al massimo. L’annata sportiva non è ancora terminata e nuove imprese dovranno affrontare le sezioni di Artistica Femminile, Maschile e Ritmica.