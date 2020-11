Ginnastica Artistica: la Pietro micca conquista l'oro a squadre Allieve

Giornata da incorniciare per la ginnastica artistica della Pietro Micca che domenica 15 novembre ha partecipato al Campionato a squadre Gold di zona tecnica 1 allieve portando a casa un meritatissimo oro. A scendere in pedana Vera Rossin e Alice Cozzula classe 2008 e Artemisia Iorfino classe 2009.

Le piccole di casa stanno crescendo e lo hanno dimostrato con una gara di alto livello in un difficile campionato. Le ragazze di casa Pietro Micca sono scese in pedana determinate e concentrate, le esecuzioni pulite e precise e a parte qualche piccolo errore che regala quindi un margine di miglioramento in vista delle finali Nazionali che si disputeranno a Rimini il 5-6 dicembre e che le vede partire con il sesto punteggio italiano, le premesse per togliersi qualche soddisfazione ci sono tutte.

Si pensa anche al futuro, soprattutto in vista del campionato di serie C previsto nella prossima primavera dove le "piccole" faranno il loro ingresso tra le "grandi" accanto alle veterane di casa Arianna Bottigella e Valentina Carnini. Soddisfazione da parte della responsabile tecnica Marica Giovannini per quanto espresso in campo e per la maturità delle atlete.

Grandi sorrisi anche per la tecnica Anna Fongaro che le ha accompagnate in campo gara e Giulio Antoniotti che le segue in palestra. Un anno non facile e un grande impegno da parte della società Pietro Micca affinché le ginnaste possano continuare ad allenarsi e a prepararsi per le competizioni nonostante le restrizioni e le difficoltà che tutti conosciamo.