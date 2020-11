Scuola: Patelli (Lega): "Va colmato con estrema urgenza il gap tra scuole paritarie e statali"

La Lega sostiene e condivide l’appello delle scuole paritarie. L'onorevole Patelli sottolinea, specie in tempi emergenziali come quelli che stiamo vivendo, un allargamento delle disparità tra istituti statali e scuole paritarie.

"E’ ora che venga raggiunta la parità reale, e non solo nel nome, tra la scuola statale e scuola paritaria - dichiara Patelli-. In questo momento di grande difficoltà dovuto all’emergenza Covid, molte scuole sono state costrette a chiudere e non possiamo accettare che, ad oggi, ancora non sia stato riconosciuto il ruolo fondamentale delle scuole paritarie nel nostro Paese".

Patelli, dai banchi della Commissione istruzione, si fa portavoce della richiesta di migliaia di famiglie e dell'associazione scuole paritarie. "La Lega chiede con urgenza che questo gap venga colmato - conclude l'onorevole biellese - e che già nella legge di bilancio si prevedano misure che vadano a colmare l’enorme differenza di risorse che c’è tra scuola paritaria e statale per garantire il pluralismo dell’offerta scolastica”.