Covid, Pichetto: “In arrivo Ristori Quater, nel governo regna la confusione”

"Nella più completa confusione il governo preannuncia un 'Ristori quater'. Se vedrà la luce, e non potrà essere altrimenti, sia strumento per dare coerenza e equilibrio agli ultimi decreti legge”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.

“Come ha ribadito il presidente Berlusconi, Forza Italia mantiene tutti e due i piedi nel campo dell'opposizione, ma lavoriamo in Parlamento e nel Paese per aiutare e salvare l'Italia e gli italiani – sottolinea - Siamo preoccupati per una seconda ondata alla quale il governo si presenta impreparato, non solo sul piano sanitario ma anche su quello economico. Ristori uno, ristori bis, ristori ter e adesso anche la legge di Bilancio, tanti provvedimenti che vanno inquadrati in una visione d'insieme. Ecco perchè un Ristori quater sarebbe l'occasione per dare equilibrio e coerenza alle varie misure varate, evitando soprattutto di sperperare risorse in mille rivoli che non sono funzionali alla ripresa e al rilancio dell'economia. Fare chiarezza perchè diventa sempre più difficile districarsi tra scadenze rinviate per alcuni e non per altri; codici Ateco che valgono per alcuni e non per altri; bonus miseri e non parametrati alle singole necessità. Bisogna guardare ai lavoratori ma anche alle imprese, che necessitano di un sistema che sia equo e proporzionale alle reali esigenze. Questo significa scadenze fiscali proporzionate ad un grande piano di ripresa, ed un meccanismo che liberi le aziende dagli arretrati di sanzioni e pene pecuniarie. Perchè è incomprensibile sanzionare chi ha fatto di tutto per pagare ma lo ha fatto con ritardo. Ecco, questa sarebbe una direttrice giusta da seguire e su cui Forza Italia potrebbe dare il suo contributo".