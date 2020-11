ANCI, Pella: "Coesione e unità fra piccoli e grandi comuni al centro dell'intervento del Presidente Mattarella"

"Esprimo profonda gratitudine al Presidente Mattarella per la sua presenza, in apertura dell'Assemblea nazionale ANCI, e per aver messo al centro del suo intervento i piccoli comuni e le aree interne del nostro Paese, insieme ai centri di più grande dimensione, come elemento cardine per la ripresa e per il futuro dell'Italia in un'ottica di unità e coesione". Così ha dichiarato Roberto Pella, vicepresidente vicario ANCI e Sindaco di Valdengo.

"Molte parole sono state spese – sottolinea - dal Presidente, per sottolineare l'importanza di colmare il divario digitale dei nostri territori, di rafforzare il welfare di comunità, di garantire equo accesso a servizi e cure, in modo omogeneo, contribuendo così a promuovere stili di vita sani e territori sostenibili. ll suo invito alla responsabilità, a tutti i livelli, e alla collaborazione é il monito che porteremo, ancora più forte nelle nostre comunità, tra i nostri concittadini".