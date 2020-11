Save the date: il 15 dicembre Filo presenta la 55a edizione

Martedì 15 dicembre 2020 alle 10,30 si terrà, in modalità webinar, la presentazione della 55a edizione di Filo. Nella prima parte dell’incontro online, Paolo Monfermoso, general manager di Filo, illustrerà agli operatori le novità dell’appuntamento di febbraio 2021. La seconda parte sarà invece dedicata alle proposte sviluppo prodotto elaborate per la 55a edizione di Filo da Gianni Bologna, responsabile creatività e stile di Filo.

La presentazione del Salone e delle proposte sviluppo prodotto è la prima tappa del cammino che porta alla 55a edizione di Filo, in programma a MiCo-Milano Convention Centre il 24 e 25 febbraio 2021. Per l’appuntamento del 15 dicembre Filo ha scelto la formula del webinar, in parte per le diverse limitazioni agli spostamenti legate alla situazione sanitaria, ma soprattutto perché l’evento online esalta la rinnovata modalità della presentazione, che prevede ora l’alternarsi di interventi in diretta con filmati registrati in precedenza.

Il tema scelto da Gianni Bologna (responsabile creatività e stile di Filo) per la 55a edizione di Filo è “Biglietti di andata”, con tre parole chiave: ri-creare, ri-pensare e ri-partire.