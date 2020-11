Dal Nord Ovest – Violento scontro in strada, una donna incastrata in auto e tre persone in ospedale

Incidente stradale tra auto sulla Provinciale 11, nel comune di Tronzano Vercellese, avvenuto oggi, 18 novembre, intorno alle 15.30. Coinvolte due autovetture all'incrocio semaforico per Ronsecco.

Sul posto, oltre alla Polizia locale e i Carabinieri, si sono precipitati i Vigili del Fuoco che, al loro arrivo, hanno provveduto ad estrarre uno dei due conducenti, una donna rimasta incastrata, e a mettere in sicurezza le vetture e di tutta la zona interessata. Tre persone sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118 a Vercelli per le cure del caso.