ULTIMA ORA - Scomparsa un'anziana di 79 anni. Avviate le ricerche da parte della Polizia e Vigili del Fuoco

E' scomparsa da casa un'anziana di 79 anni probabilmente dopo essere andata a fare una passeggiata nei boschi. A cercarla la Polizia e diverse squadre dei Vigili del Fuoco, compresa l'Ucl (unità di comando locale) posizionata a Pralungo in via Garibaldi, dopo la denuncia da parte dei famigliari. E' chiaro che la ricerca è stata avviata subito anche perchè si avvicina la notte.

Anche sui social è comparso il post della nipote Alessia: "Cerchiamo mia nonna, da oggi alle 14 è scappata di casa, è malata di demenza senile quindi non ragiona di dove si trova e non riesce più a parlare. Se qualcuno l’avesse vista in zona Pralungo, Santa Eurosia, Tollegno e Biella chiami la Polizia immediatamente. Si chiama Rosanna".