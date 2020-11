Scampato pericolo per un’anziana sola, caduta in casa

Nel pomeriggio di ieri, martedì 17 novembre, i Carabinieri della Stazione di Coggiola sono intervenuti in Pray, su richiesta del Sindaco di quel comune, preoccupato perché una 84enne che vive da sola non dava notizie di sé e temeva che potesse aver avuto un malore.

I militari si sono introdotti in casa dalla porta dell’abitazione, lasciata fortunatamente aperta e hanno trovato l’anziana stesa a terra, apparentemente lucida ma impossibilitata a rialzarsi. La poveretta, che era accidentalmente caduta ed aveva riportato probabili fratture, è stata immediatamente assistita in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 che ha poi prestato i primi soccorsi ed ha accompagnato la malcapitata presso l’ospedale di Ponderano per le cure del caso.