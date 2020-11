Rapina impropria e furto aggravato: doppia denuncia in poche ore per due donne

Due donne sono riuscite a collezionare una doppia denuncia, rapina impropria e furto aggravato, nel giro di poche ore, nei giorni scorsi. Protagoniste dei fatti due famigliari di 20 e 45 anni, entrambe di Biella. Nella mattinata hanno preso d'assalto il supermercato Lidl di Vigliano, impossessandosi di carne e affettati anche con l'uso di un taglierino per eliminare l'antitaccheggio esistente in alcune confezioni. La merce del valore di circa 30 euro è stata recuperata dagli agenti della Squadra volante della Polizia e riconsegnata al legittimo proprietario.

Chiaramente non contente di essersi beccate una prima denuncia, intorno alle 12,30 sono entrate al Penny Market di Chiavazza, in via Milano. In questa occasione però, tentando la fuga verso l'esterno, probabilmente inseguite dall'addetto interno alla vigilanza, hanno spinto una donna di 54 anni che è caduta a terra. Anche in questo caso l'oggetto del furto, diventato poi rapina impropria, è stato diverse confezioni di carne e affettati, per un valore di 50 euro. L'intervento immediato di due pattuglie delle Volanti ha permesso di identificare le due donne e far scattare così l'ennesima denuncia. La seconda nel giro di poche ore.