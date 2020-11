Penne nere in lutto, è “andato avanti” Gabriele Casalvolone

Alpini in lutto per la morte di Gabriele Casalvolone, mancato questa mattina all'età di 74 anni. Cresciuto nel Biellese, si è trasferito a Vicenza svolgendo la professione di rappresentante di prodotti tessili. Una volta in pensione, è tornato nella sua Biella, trascorrendo i suoi ultimi anni in compagnia delle penne nere di Biella Piazzo.

“Siamo molto rattristati per la sua morte – confida il capogruppo Marco Rigola – Era molto attivo nel nostro gruppo: ci mancherà parecchio. Gabriele era una persona posata, allegra ed estremamente corretta. Se ne va un amico”. La corona si terrà questa sera, alle 19 a San Biagio; sempre qui si terranno i funerali domani, 19 novembre, alle 15.