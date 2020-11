Pray, lavori in corso di messa in sicurezza delle frane

Lavori in corso nel comune di Pray. In particolare si sta intervenendo per la messa in sicurezza e la sistemazione definitiva della frana del versante prossimo alla strada nella zona di frazione Sella, avvenuta nel mese di novembre di un anno fa. “Si stanno installando – sottolinea il sindaco Gian Matteo Passuello - una serie di micropali su cui poggerà il nuovo muro di sostegno della strada d'accesso al paese”.

Per questo intervento sono stati utilizzati 70mila euro di fondi regionali. “Confidiamo di terminare i lavori prima delle feste natalizie – spiega il primo cittadino - compatibilmente con condizioni meteo favorevoli”. Altri 80mila euro sono arrivati dalla Regione per la frana avvenuta nel versante vicino alla strada comunale, in località Villa sopra, sempre gli eventi alluvionali accaduti il novembre 2019.