Cosrab, stop alla raccolta differenziata nelle abitazioni con persone positive, in isolamento o quarantena

CO. S. R. A. B., consorzio smaltimento rifiuti area biellese, comunica che l'Istituto Superiore di Sanità ha realizzato una guida pratica per eliminare i rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria, un periodo che richiede nuove regole, soprattutto per chi è in isolamento domiciliare perché risultato positivo al Covid 19.

In quarantena obbligatoria, per esempio, i rifiuti non devono essere differenziati, vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti e gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti. Se invece non si è positivi, la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata. La guida pratica è consultabile e scaricabile a questo link:http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4226_0_file.pdf

REGOLE DI SMALTIMENTO PER CHI È POSITIVO AL COVID 19, IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA L'Istituto Superiore di Sanità raccomanda che, nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura (vetro, metallo, rifiuti organici, plastica), includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli, teli monouso, mascherine e guanti, siano equiparati a rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.

La scelta di interrompere la raccolta differenziata per questa tipologia di soggetti è determinata dalla necessità di fornire alle famiglie con soggetti COVID-19 positivi o in quarantena, procedure semplificate e di immediata applicazione, al fine di limitare il più possibile errori nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti, a salvaguardia della sicurezza in ambito domestico e della salute degli operatori ecologici professionali e volontari addetti alla raccolta dei rifiuti. Si raccomanda inoltre di confezionare i rifiuti in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi (utilizzando guanti monouso). Oltre a ciò, si consiglia, ogniqualvolta siano presenti oggetti taglienti e/o pungenti (oggetti o frammenti in vetro o metallo), di eseguirne il conferimento nell’indifferenziato con particolare cura (ad esempio avvolgendoli in carta) per evitare di produrre squarci dei sacchi.

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. CO. S. R. A. B. inoltre comunica che: • La raccolta porta a porta/stradale per i cittadini non contagiati dal Covid prosegue senza variazioni.

Tutti i servizi sono attivi, compresi il ritiro di verde e ingombranti su prenotazione. • Mascherine e guanti devono essere conferiti nei rifiuti indifferenziati. • Tutti gli Ecocentri biellesi restano aperti con i consueti orari.