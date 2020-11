Covid, tamponi rapidi Asl Biella: da giovedì saranno all’hotspot dell’ospedale

Novità importanti nel Biellese: si amplia l’offerta per l’esecuzione dei tamponi. A comunicarlo l'ASL Biella in una nota stampa.

“Da giovedì 19 novembre sarà possibile, solo con la prenotazione del proprio medico curante, eseguire il test presso l’hotspot presente nell’area di parcheggio dell’ospedale di Biella – si legge nel comunicato - I cittadini accedono con la propria auto, con le stesse modalità oggi previste per i tamponi molecolari. Le due tipologie di test, rapido e molecolare, saranno eseguite in orari differenti. Nei prossimi giorni valuteremo l’eventuale apertura di altri punti tampone in altre sedi territoriali”.