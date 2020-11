Città per le donne 2020 presenta gli eventi di novembre

Il Il Tavolo una Città per Donne quest'anno ha coinvolto enti e associazioni realizzando alcune iniziative online che mirano a promuovere la solidarietà e la lotta a questo terribile dramma sociale.

“Sappiamo tutti che questo è un anno difficile a causa della pandemia in corso – dice Ilaria Sala, Consigliera di parità di Provincia di Biella - e ancor più lo è per le donne vittime di violenza domestica (i casi di violenza domestica sono aumentati dell’80% durante il lockdown marzo-maggio 2020).Per questo motivo il lavoro del Tavolo “Una Città per Donne” della Consigliera di Parità, composto da enti e associazioni del territorio, non si è fermato”.

“Insieme - conclude Ilaria Sala- abbiamo deciso di realizzare e promuovere alcune iniziative online affinché la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non passi in silenzio e per ricordare che enti e associazioni sono impegnati ogni giorno dell’anno a fianco delle donne”.