Borriana, aggiornamenti dal sindaco sulla situazione Covid

Seconda ondata Covid-19 anche a Borriana dove, alla data del 13 novembre, stando alle segnalazioni ufficiali, i casi positivi residenti in paese sono 14.

Il sindaco, Francesco Guerriero, ha diramato un comunicato di aggiornamento. “I positivi sono persone in quarantena presso il loro domicilio e che si trovano in condizioni di salute gestibili a casa con l’assistenza del proprio medico di base: molto di loro sono in via di guarigione. L’Amministrazione sta affrontando questa ulteriore fase dell’emergenza con un’alta attenzione alle problematiche dei nostri abitanti. Per qualsiasi necessità contattate me al 3388481492 oppure gli uffici comunale allo 015446104”.

I 14 casi sono di gran lunga superiori ai positivi riscontrati a Borriana nei mesi di marzo e aprile. “Ci raccomandiamo – continua il primo cittadino - di osservare i decreti nazionali e regionali. Vi ricordiamo che è importante uscire il meno possibile, indossare sempre la mascherina, mantenere le distanze e, se avete un minimo sospetto di aver contratto il virus, non uscite. Siate responsabili non solo per il vostro bene, ma anche per il benessere altrui!”.

Il comunicato del sindaco cita il link della Regione Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte . “In questo sito, – spiega Francesca Guerriero - è possibile consultare quotidianamente la situazione aggiornata di ogni singolo comune situato in Piemonte. I numeri ci aiutano a comprendere la diffusione del virus, ma non dobbiamo basarci sui numeri, bisogna comunque tenere un comportamento responsabile. Oggi più che mai dobbiamo rispettare le disposizioni di quarantena e di isolamento fiduciario con grandissimo senso di responsabilità! Purtroppo le ordinanze arrivano con grandi ritardi perché il sistema sanitario è al collasso e non solo a livello medico, ma anche amministrativo. Questo però non deve legittimarci ad agire in modo irresponsabile: dobbiamo tutelare noi stessi e gli altri. Siamo noi, con le nostre azioni, che possiamo contribuire a contenere, e gradualmente a ridurre, i numeri del contagio. Rinnoviamo l’appello a tutti voi: MANTENETE un ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE!” .